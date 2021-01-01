Roma, FC Dallas'tan Bryan Reynolds'ı kiraladı

Roma, MSL ekiplerinden Dallas'ın genç sağ beki Bryan Reynolds'ı kiraladı.

Serie A takımlarından Roma, ABD'li savunma oyuncusu Bryan Reynolds'ı, sezon sonunda satın almak üzere MLS ekibi FC Dallas'tan kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar kiralanması karşılığında Dallas'a 100 bin avro ödenecek. Anlaşma gereği Roma, Reynolds'ın bonservisini 2020-2021 sezonu sonunda 6,75 milyon euro alacak.

Futbolcuyla da 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli 4 yıllık sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Dallas altyapısından yetişen Reynolds, ABD'nin alt yaş milli takımlarında da forma giydi.