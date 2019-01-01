Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini yenileme kararı aldı
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Geçen sezon Roma'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi haline gelen Cengiz Ünder takımında kalıyor.
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Son olarak Ternana ile oynanan hazırlık karşılaşmasında iki gol kaydeden milli futbolcu, Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu.
Sabah'ta yer alan habere göre ise İtalyan ekip, genç yıldızı ile sözleşme yenileme kararı aldı. Yeni sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı ve maaşına zam yapılacağı öğrenildi.
22 yaşındaki genç yıldız, Roma'dan yıllık 1 milyon euro kazanırken, 2017-18 sezonunda 14,25 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta forma giyen Ünder, 6 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.