Transfer

Roma, Cengiz Ünder'i satış listesine koydu

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Cengiz'in kulübü tarafından gözden çıkarıldığı ve kendisine en ciddi talibin Everton olduğu iddia edildi.

Roma'nın satış listesine koyduğu iddia edilen Cengiz Ünder'e Everton talip oldu.

Sky Italia' da yer alan habere göre; Roma'nın önümüzdeki transfer döneminde Cengiz'i göndermeye hazır olduğu iddia edildi.

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Haberde 22 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkaran Roma yönetiminin 23 milyon euro'luk bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

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    Cengiz'e en yüksek ilgiyi Everton gösterirken, Tottenham ve Milan'ın da talip olan diğer kulüpler arasında bulunuyor.

    2017 yazında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, İtalyan ekibinde çıktığı 85 maçta 17 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

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