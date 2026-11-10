Roma, önümüzdeki kış transfer döneminde Alejandro Balde ile anlaşmak için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Ancak Katalan kulübün talep ettiği bedelin ve oyuncunun aldığı maaşın yüksekliği göz önüne alındığında, bu transferin belirli bir mali formül çerçevesinde tamamlanmasını şart koşuyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Roma'nın sportif direktörü Tony D'Amico, Balde ile ilgilenenler arasına girdi. Bu gelişme, oyuncunun, kulübün teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin beğenisini kazanmasının ardından gerçekleşti. Gasperini, İspanyol milli oyuncunun kadrosuna önemli bir katkı sunabileceğini ve Serie A şampiyonluğu yarışında kendisine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Roma, Balde'nin hizmetlerini belirli bir mali bedel karşılığında kiralama yöntemiyle sağlamayı planlıyor. Anlaşmaya, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde kulübü oyuncunun sözleşmesini satın almaya zorunlu kılan bir madde de eklenecek.

Bu formül, İtalyan takıma oyuncuyu önümüzdeki ocak ayında kadrosuna katma imkânı tanırken, transfer bedelinin büyük bölümünün ödenmesini yaz transfer dönemine erteleme olanağı sağlıyor.

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Mali bedel transferin önünü tıkıyor

Gasperini'nin İspanyol bek oyuncusunun hizmetlerini sağlamaya olan ilgisine rağmen, transferin tamamlanmasının önünde iki mali engel bulunuyor. Bunlar, Barcelona'nın oyuncuya biçtiği yüksek değerde ısrar etmesi ve oyuncunun yüksek maaşı. Bu durum, müzakereleri sonuçlandırmak için Roma'yı kayda değer bir mali çaba sarf etmeye zorluyor.

Buna karşılık Barcelona, kış transfer döneminde Balde'den ayrılmayı göz ardı etmiyor. Zira Katalan kulüp, onun satışında, Hans Flick'in sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek için önceliklerinden biri olarak gördüğü bir stoper transferini finanse etmeye yardımcı olacak nakit sağlama fırsatı görebilir.

Balde'ye duyulan ilgi yalnızca Roma ile sınırlı değil. Juventus da Andrea Cambiaso'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı oyuncunun durumunu takip ediyor. İngiltere cephesinde ise İspanyol bek ile ilgilenen kulüpler listesinde Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City ve Tottenham yer alıyor. Fransız Monaco da oyuncunun durumunu izleyen kulüpler arasında görünüyor.

Onu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin çokluğu ile Barcelona'nın yüksek mali talepleri arasında Roma'nın görevi karmaşık görünüyor. Bu durum, İtalyan kulübü Barcelona'yı kış transfer döneminde Balde'nin ayrılığına ikna etmek için mümkün olan en iyi formülü değerlendirmeye itiyor.