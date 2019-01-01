Roma, Alessandro Florenzi'yi satış listesine koydu

Roma'nın altyapısından çıkıp kaptanlığına kadar yükselen Florenzi, sürpriz bir kararla satılığa çıkarıldı.

, 28 yaşındaki savunmacı Alessandro Florenzi'yi satış listesine koydu.

Calcio Mercato' da yer alan habere göre; , ve 'nin ilgilendiği Florenzi için Roma, 25 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Haberin devamı aşağıda

Roma'nın kaptanı için aldığı bu karar ise İtalyan medyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Roma altyapısından yetişen ve 2002'den bu yana kulüpte olan Florenzi, Daniele De Rossi'nin ayrılmasının ardından kaptanlığa getirilmişti.

Bu sezon 11 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, skora ise katkı yapamadı.