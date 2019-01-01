Roma, Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini uzatıyor

Roma, Fenerbahçe’nin sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Aleksandar Kolarov’un sözleşmesini uzatıyor.

Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in de formasını giydiği , Aleksandar Kolarov’u takımda tutmak istiyor.

, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sırp sol bek ile geçtiğimiz yaz görüşmeler yapmış ancak Roma’yı bonservis konusunda ikna edememişti.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre Roma, Kolarov’un sözleşmesini 1 yıl daha uzatma konusunda sona yaklaştı.

2017 yazında ’den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma’ya transfer olan Kolarov, sözleşmesini uzatmadığı takdirde ocak ayında sezon sonu için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olacak.

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Roma kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 112 maça çıkan Kolarov, 17 gol atıp 18 de asist yaptı.

Özellikle duran toplardaki başarısı ile takımının kilit isimlerinden olan deneyimli sol bek, bu sezon ise şimdiye dek 12 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Kolarov son olarak Roma’nın 4-1 kazandığı maçında şık bir serbest vuruş golüne imza atmıştı.