Roma açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni hocası Fonseca oldu

İtalyan devi, 46 yaşındaki Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdiğini açıkladı.

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Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği ekibi, 'i çalıştırdığı üç sezonun her birinde lig ve kupa dublesi yapan Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik adamı takımın başına geçirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden kulüp başkanı Jim Pallotta, "Paulo genç ve hevesli bir antrenör. Uluslararası tecrübeye sahip. Kazama mantalitesi var ve cesur, hücuma dönük futboluyla tanınıyor. Bu taraftarımızı heyecanlandıracak." sözlerini kullandı.

Fonseca ise "Birlikte özel işler başarabileceğimize inanıyorum. Roma'ya gelerek taraftarımızla buluşmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Portekizli teknik adam, daha önce Pacos Ferreira, Braga ve 'yu çalıştırmıştı.