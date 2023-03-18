- Messi'nin PSG'deki sözleşmesi sona eriyor
- De Paul yakın arkadaşının Madrid'e transfer olmasını istiyor
- Bunun için bazı fedakarlıklara hazır
NE OLDU? Lionel Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda biterken Arjantinli yıldızın geleceğine dair birçok dedikodu var. Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Rodrigo de Paul, 35 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili düşüncelerini açıkladı
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NE SÖYLENDİ? El Larguero'ya konuşan De Paul, Lionel Messi'ye Atletico Madrid'e transfer olmasını tavsiye etti: "Messi buraya gelmeli. Angel Correa'ya 10 numaralı formayı Messi'ye vermesini söylüyoruz ve ona Madrid'in merkezinde bir daire arıyoruz."
BÜYÜK RESİM: Lionel Messi sezon sonunda kariyeri için kritik bir karar verecek. PSG, Inter Miami ve Barcelona, Dünya Kupası sahibi yıldız için yarışıyor. Atletico Madrid'in Messi ile henüz teması olmamasına rağmen De Paul, arkadaşının kendi ekibine katılmasını umuyor.
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SIRADA NE VAR? Şu anda La Liga'nın üçüncü sırasında yer alan Atletico Madrid, 18 Mart'ta Valencia ile karşı karşıya gelecek.