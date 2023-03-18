Arjantin ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin İspanya'nın başkentine gelmesini istiyor.

Messi'nin PSG'deki sözleşmesi sona eriyor

De Paul yakın arkadaşının Madrid'e transfer olmasını istiyor

Bunun için bazı fedakarlıklara hazır

NE OLDU? Lionel Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda biterken Arjantinli yıldızın geleceğine dair birçok dedikodu var. Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Rodrigo de Paul, 35 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili düşüncelerini açıkladı

NE SÖYLENDİ? El Larguero'ya konuşan De Paul, Lionel Messi'ye Atletico Madrid'e transfer olmasını tavsiye etti: "Messi buraya gelmeli. Angel Correa'ya 10 numaralı formayı Messi'ye vermesini söylüyoruz ve ona Madrid'in merkezinde bir daire arıyoruz."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi sezon sonunda kariyeri için kritik bir karar verecek. PSG, Inter Miami ve Barcelona, Dünya Kupası sahibi yıldız için yarışıyor. Atletico Madrid'in Messi ile henüz teması olmamasına rağmen De Paul, arkadaşının kendi ekibine katılmasını umuyor.

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SIRADA NE VAR? Şu anda La Liga'nın üçüncü sırasında yer alan Atletico Madrid, 18 Mart'ta Valencia ile karşı karşıya gelecek.