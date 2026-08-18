Barcelona'nın yeni oyuncusu İspanyol Rodri, Manchester City'den Katalan kulübüne transferinin perde arkasını anlatarak İngiliz kulübünden ayrılmanın kolay bir karar olmadığını, ancak Barcelona'yı kendisi için "birinci tercih" olarak seçtiğini vurguladı.

Barcelona, bu Salı günü, Manchester City'den gelen Rodri ile 30 Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Bu, Katalan kulübünün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en dikkat çekici transferlerden biri oldu.

Açıklama, iki kulüp arasında yaklaşık 76,5 milyon euroluk toplam bir bedel karşılığında nihai anlaşmaya varılmasının ardından geldi. Bu bedel, yaklaşık 60 milyon euro sabit ücretin yanı sıra belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı bonusları da kapsıyor.

Rodri: Barcelona birinci tercihimdi

Rodri, Barcelona'ya oyuncu olarak takdim edildiği basın toplantısında, Barça'yı seçmesine yol açan nedenlerden söz ederek şunları söyledi: "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu son derece özel bir gün ve kariyerimde çok önemli, yeni bir bölüm."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Karar vermek zordu; öncelikle bana her şeyi veren ve çok mutlu olduğum kulüp olan Manchester City'den ayrılmak yüzünden. Ona sonsuza dek minnettar kalacağım, ayrıca ayrılmanın doğru zaman olduğunu anlayışla karşıladıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum."

Ve ekledi: "Barcelona çok büyük bir kulüp, futbolu anlama biçimi ve temsil ettiği değerler sayesinde dünya çapında bir referans. Başka seçeneklerim de vardı, ancak Barcelona birinci tercihimdi ve bunu Başkan Joan Laporta'ya açıkça belirttim."

Rodri'nin açıklamaları, kendisinin ezeli rakip Real Madrid'in ona katılma teklifini reddettiğini ve Barça formasını giymeyi tercih ettiğini belirten basın haberlerini teyit ediyor.

Busquets hakkında ne söyledi?

Rodri, kendisiyle Barcelona'nın eski efsanesi Sergio Busquets arasında yapılan kıyaslamalara değindi ve ikisi arasındaki benzerliğin temelde mevki ve oyun tarzından kaynaklandığına dikkat çekti.

Şöyle dedi: "Bunu daha önce de söyledim. Busquets büyük bir referanstı. Mevki ve tarz nedeniyle yapılan kıyaslamayı anlıyorum, ama bu benim için bir ayrıcalık."

Ve ekledi: "Farklı özelliklerimiz olduğu gibi ortak özelliklerimiz de var. Ona her zaman hayranlık duydum, ondan bir şeyler öğrenmeye ve yaptığı bazı şeylerden faydalanmaya çalıştım."

Rodri, şu anda Barcelona'nın alt takımında görev alan Busquets hakkında konuşmayı sürdürdü: "Şimdi alt takımda, onu biraz daha sık göreceğim. O bir dost, bir takım arkadaşı ve büyük bir referans."

Rodri, Flick hakkında: Şeffaf bir teknik adam ve fikri beni cezbediyor

İspanyol orta saha oyuncusu, Alman teknik direktör Hansi Flick ile yaptığı ilk görüşmeyi anlattı ve teknik adamın sözlerinin Barcelona'daki yeni deneyimini yaşamaya dair heyecanını artırdığını vurguladı.

Rodri şöyle dedi: "Flick ile konuştum ve bana heyecanını aktardı. Onun yönetiminde oynamak beni çok motive ediyor, futbolda çok cesur bir fikri var ve bu beni oldukça cezbediyor."

Ve ekledi: "Hâlâ gelişmem için önümde bir alan var ve o, daha eksiksiz bir oyuncu olmama yardımcı olabilir."

Rodri, son dönemde sportif direktör Deco ve Başkan Joan Laporta ile daha fazla iletişim halinde olduğunu belirterek Flick'in "şeffaf bir teknik direktör olduğunu, senden ne beklediğini sana söylediğini" ifade etti.

Ve açıkladı: "Mesele, takımın tecrübeye sahip bir oyuncudan ihtiyaç duyduğu rolle ilgili. Bu tecrübeyi takım arkadaşlarıma aktarmak ve katkı sağlamak için gelmek istiyorum."

Soyunma odasında sıcak karşılama

Rodri, bir dizi takım arkadaşıyla iletişim halinde geçirdiği yaklaşık iki ayın ardından Katalan takımı içindeki ilk izlenimlerini anlattı.

Şöyle dedi: "Yaklaşık iki ay boyunca birçok takım arkadaşımla birlikteydim ve karşılama son derece sıcaktı. Soyunma odası çok genç bir grubu barındırıyor ve önemli şeyler başarma arzusu çok yüksek."

Ve ekledi: "Ne için geldiysem onu sunabilmeyi umuyorum. Kaynaşmış ve büyük bir arzuya sahip bir soyunma odasına girdim."

Oynamaya hazır

Rodri ayrıca fiziksel hazır olma durumuyla ilgili Barcelona taraftarına güvence vererek antrenmanlara hızlıca dönebileceğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Şu an oynamaya hazırım. Operasyon kesinlikle büyük bir şey değildi, hastanede yatmayı gerektirmeyen basit bir tıbbi müdahaleydi."

Ve ekledi: "Yarın normal şekilde antrenman yapabilmeyi umuyorum ve teknik direktörün uygun gördüğüne uyacağım. Transfer işlemlerini tamamlayıp Hansi'nin antrenmanlarına en kısa sürede katılmak istiyorum."

Barcelona, yarın Çarşamba günü dostluk maçı olan Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly ile karşılaşmaya hazırlanıyor, ancak yeni transferin bu maçta oynaması pek olası görünmüyor.