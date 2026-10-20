Barcelona orta saha oyuncusu İspanyol Rodri hakkındaki şüpheler, Katalan ekibinin teknik direktörü Hans Flick'in İspanyol oyuncuyu bugün salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasının zirve maçı olan Paris Saint-Germain karşılaşmasının kadrosuna almamasıyla doğrulandı. Öte yandan Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique de kadrosunda bir sürprize imza attı.

Saatler öncesinde basında çıkan haberler, Rodri'nin fiziksel yorgunluk yaşadığına ve Flick'in Dünya Kupası şampiyonu İspanyol oyuncuyu yedek kulübesine koyarak dinlendirmeyi tercih ettiğine işaret etmişti.

Katalan "Sport" gazetesi ise, Rodri'nin yedek kulübesinde oturmasının ciddi bir sakatlıkla ilgili olmadığını, Alman teknik direktörün oyuncuyu önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nde oynanacak El Clasico'ya hazırlamak istediğini belirtti.

Flick, Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için orta sahada Marc Bernal'i sahaya sürüyor. Katalan ekibi ayrıca Eric Garcia ve Jules Koundé'nin yokluğunu da yaşıyor.

Genç Mısırlı Hamza Abdülkerim ise bugünkü maçta Barça'nın yedek kulübesinde oturuyor.

Barcelona'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Orta saha: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Diğer tarafta ise Enrique, sol bek mevkisinde Lucas Hernandez'i tercih ederek beklentileri boşa çıkardı. Lucas Hernandez'in Lamine Yamal'ın tehlikesini durdurması gerekecek. Enrique bu tercihiyle Lucas Digne ve Zaïre-Emery'yi göz ardı etti.

Paris Saint-Germain bugünkü maça yıldızı Nuno Mendes'in yokluğunda çıkıyor; bu da İspanyol teknik direktörün karşılaştığı bir zorluk.

Enrique ayrıca eski Barcelona yıldızı Ferran Torres'i de yedek kulübesinde tuttu.

Paris Saint-Germain'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Safonov.

Savunma: Ashraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernandez.

Orta saha: Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves.

Hücum: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.