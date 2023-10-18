Rodri’nin Ballon d’Or favorisi takım arkadaşı Haaland değil Messi!

İspanyol orta saha oyuncusu Lionel Messi’nin sekizinci defa Ballon d’Or’u kazanacağını öne sürdü.

Manchester City’nin İspanyol orta saha oyuncusu kimin kazanacağı büyük bir merakla beklenen Ballon d'Or ödülü için favorisinin bu ödülü daha önce yedinci kez kazanan Lionel Messi olduğunu açıkladı. Messi’nin ödülü sekizinci kez kazanmaya yakın olduğunu belirten Rodri, takım arkadaşı Haaland’ın da harika bir sezon geçirdiğini ancak ödülü Messi’in kazanacağını söyledi.

Haaland’ın City’deki ilk sezonunda 52 gol atarak takımını üç büyük kupaya taşıdığını hatırlatan Rodri, buna rağmen Messi’nin ödüle yakın olgunu savundu. Haaland’ın büyük bir yetenek olduğuna dikkat çeken Rodri, “Bence Leo Messi bu ödülü alacak. Haaland da çok büyük bir figür ve meziyetleri var. Ben de adaylardan biriyim ama bu ödülün pazarlanması gerektiğinin fakrındayım. Ben daha çok kolektif ödüllere odaklanıyorum” dedi.

Messi bir ilk olacak

Kariyerini Inter Miami formasıyla MLS’te sürdüren Messi, ödülü kazanması halinde bu ödülü Avrupa dışında kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek. Yaz aylarında MLS ekibi Inter Miami'ye katılan Messi, takımını Lig Kupası şampiyonluğuna taşıdı ancak kas sakatlığı nedeniyle beş maç kaçırdıktan sonra MLS playoff'una kalmalarını sağlayamadı.

Messi’nin Arjantin’i Dünya Kupası zaferine taşımasının oylamada etkili olması bekleniyor.