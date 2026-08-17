İspanyol Rodri, resmen Barcelona'ya katılmanın eşiğine geldi ve eski Manchester City oyuncusu, Katalan takımında giymek istediği numarayı şimdiden belirledi.

Barcelona, Rodri'nin transferi için Manchester City ile anlaşmasını tamamlamıştı ve birbiriyle örtüşen raporlara göre, 60 milyon euro sabit bedel ödemeyi ve buna ek olarak 16 milyon euro prim ve değişken bedel ödemeyi kabul etmesinin ardından, transferi önümüzdeki saatlerde resmen açıklaması bekleniyor. Oyuncu, yıllık net 13 milyon euroyu aşan bir maaş karşılığında dört sezonluk bir sözleşmeye imza atacak ve böylece takımın en yüksek maaşlı oyuncuları arasında yer alacak.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Rodri, Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez'den, orta saha oyuncusunun Manchester City ve İspanya Milli Takımı'ndaki kariyeri boyunca giydiği 16 numaralı formadan vazgeçmesini istedi.

Romano, X platformundaki hesabı üzerinden, Fermin Lopez'in numarasını değiştirmeyi kabul ettiğini ve 7 numaralı formayı giymeye hazırlandığını, böylece Rodri'nin ikonik "16" numarasını Barcelona'da da korumasının önünün açıldığını ekledi.

Barcelona'nın, transferin resmi açıklaması sırasında Rodri'nin giyeceği nihai numarayı açıklaması bekleniyor; ancak tüm işaretler, İspanyol orta saha oyuncusunun "Spotify Camp Nou" sahasındaki yeni deneyiminde 16 numaralı formayı taşımayı sürdüreceğini doğruluyor.

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