Başakşehir'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda oynamayan Brezilyalı efsane, yeniden futbola dönüş hazırlığında.

Bir dönem Real Madrid, Manchester City ve Milan formalarıyla Avrupa futbolunda fırtına gibi esen ve Sivasspor ile Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de de boy gösteren Robinho, üç yıllık aranın ardından yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak Temmuz 2020'de Başakşehir forması giyen Brezilyalı efsane, Paulista Şampiyonası'nın A-2 bölümünde oynayan Brezilya kulübü Portuguesa Santista ve Serie D kulübü Brasilense ile masaya oturdu.

Ekim ayında İtalya Adalet Bakanlığı tarafından tecavüz nedeniyle dokuz yıllık hapis cezasına çarptırılan Robinho'nun kendisiyle beraber suçlanan arkadaşı Ricardo Falco ile birlikte yaptığı temyiz başvurusu reddedilmişti.

Ocak 2013'te Milano'daki Sio Cafe isimli gece kulübünde 22 yaşındaki Arnavut bir kadına toplu tecavüzle yargılanan ve bu nedenle hüküm giyen Robinho'nun İtalya'ya iadesi talep edilmişti.

Brezilya iade etmiyor

Brezilya anayasası gereği İtalya'ya iade edilmesi veto edilen Robinho, farklı bir ülkeye gitmesi halinde tutuklanabilecek. Brezilya basınından UOL'da yer alan habere göre yeniden futbola dönmeye hazırlanan Robinho çeşitli kulüplerle görüşse de henüz bir anlaşmaya varamadı.

Mahkum edildiği olay sırasında Milan forması giyen Robinho, 2015'te Çin takımı Guangzhou Evergrande'ye transfer olmuştu.

Türk futbolunda dört yıl geçirdikten sonra 2020'de altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen Robinho, devam eden temyiz süreci nedeniyle Santos formasıyla hiçbir maça çıkamamıştı.

O dönemden bu yana forma giymeyen Robinho'nun sahalara dönüp dönmeyeceği ve dönmesi halinde sergileyeceği performans merakla bekleniyor.