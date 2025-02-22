Robin van Persie Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımın başına geçiyor

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile karşılaşmadan önce teknik direktör değişikliğine gidiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter'in rakibi olan Feyenoord teknik direktörlük koltuğuna Robin Van Persie'yi oturtmaya hazırlanıyor. Eredivisie temsilcisi, teknik direktör Brian Priske ile yollarını ayırarak eski Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe yıldızını takımın başına getirmek üzere.

Van Persie, Feyenoord’un başına geçiyor

Feyenoord, sezon başında Arne Slot’un Liverpool’a transferinin ardından Brian Priske’yi göreve getirmişti. Ancak Priske, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Milan eşleşmesi öncesinde beklenmedik bir şekilde görevden alındı.

Teknik direktör değişikliği ve yıldız forvet Santiago Gimenez’in kış transfer döneminde Milan’a gitmesine rağmen Feyenoord, geçici teknik direktör Pascal Bosschaart yönetiminde Milan’ı toplamda 2-1’lik skorla eleyerek büyük bir başarı elde etti.

Ancak Hollanda ekibi, Inter maçına farklı bir teknik adamla çıkacak. TMW’nin haberine göre, Feyenoord, Van Persie’nin Heerenveen ile olan sözleşmesini feshetmek için serbest kalma maddesini ödeyerek onu göreve getirmeye hazırlanıyor.

Inter'in Van Persie’nin takımına karşı planı kısıtlı olacak

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Mart ayında oynanacak iki maç öncesinde Van Persie'nin sistemini analiz etmek için kısıtlı bir süreye sahip olacak.

İlk maç Rotterdam’da oynanacak, rövanş ise San Siro’da gerçekleşecek. Inter, bu kritik mücadele öncesinde Feyenoord’un taktik değişimlerini analiz etmek için hızlı bir hazırlık sürecine girmek zorunda kalacak.