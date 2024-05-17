Robin van Persie ilk A takım teknik direktörlük deneyimini Heerenveen’de yaşayacak

Bir dönem dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan ve Fenerbahçe’de de oynayan Robin van Persie, teknik direktör oldu.

Premier Lig tarihinin en önemli golcüleri arasında yer alan ve bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de de top koşturan Robin van Persie, ülkesinin takımlarından Heerenveen’in başına geçti. Futbol hayatını noktaladıktan sonra Feyenoord altyapısında görev yapan 40 yaşındaki genç teknik direktör kariyerinde ilk defa A takım teknik direktörlüğü yapacak.

Manchester United'da şampiyonluk yaşadı

PSV Eindhoven’ın şampiyonluğu haftalar öncesinde garantilediği Eredivisie’de ligin bitimine bir hafta kala 37 puanla 10. Sırada yer alan Heerenveen’de bu sezon teknik direktörlük koltuğunda Hollandalı Kees van Wonderen oturuyordu. Kadrosunda Osame Sahraoui ve Pelle van Amersfoort gibi isimleri bulunduran Heerenveen kupada Vitesse’ye elenmişti.

Futbolculuk yıllarında altyapısından yetiştiği ve son olarak futbolu bırakmadan önce de oynadığı Feyenoord’un yanı sıra Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giyen Van Persie, 2012-2013 sezonunda attığı 26 golle Manchester United’ı Premier Lig şampiyonluğuna taşımış ve 2015 yazında Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.