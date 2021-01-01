Roberto Martinez: Antonio Rüdiger kırmızı kart görmeliydi

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'e göre Kevin De Bruyne'yi sakatlayan Antonio Rüdiger kırmızı kart görmeliydi.

Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalinde Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, Antonio Rüdiger'in müdahalesiyle sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, takımın adeta beyni olan De Bruyne'yi sakatlayan Rüdiger hakkında konuştu.

Roberto Martinez neler söyledi?

Başarılı çalıştırıcı, Antonio Rüdiger'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

"Rüdiger çok şanslı. Pozisyonun tekrarlarını izlediğinizde kafa çarpışması yok. Omzuyla Kevin'e vuruyor. Ama o da başını tutuyor sanki sakatlanmış gibi. Bence kırmızı kart olmalıydı.

"Kevin sebepsiz yere kendini yere atan bir oyuncu değil. Çektiği acıyı görebiliyorsunuz ve gözü şişmiş."

Kevin De Bruyne'nin Manchester City'den zor yılı

Belçikalı milli oyuncu, 2020/2021 sezonunda sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kaldı.

Yıldız oyuncu sakatlık sorunları nedeniyle Premier Lig'de bu sezon 25 maça çıkabildi.

Belçika'nın Euro 2020 macerası ne zaman başlıyor?

Belçika, Euro 2020'de B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maçı 12 Haziran'da Saint Petersburg'da Rusya ile oynayacaklar ve ardından Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacaklar.