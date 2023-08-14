İtalya Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılan dünyaca ünlü çalıştırıcının yeni görevi belli oldu.

İtalya Milli Takımı’ndaki görevinden istifa eden Roberto Mancini’nin bu kararının ardındaki sır perdesi aralandı. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’ta yer alan haberde Mancini’nin istifa kararının arkasında farklı bir milli takımla anlaşmasının yattığı öne sürüldü. Habere göre Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaşan Mancini, kısa sürede yeni takımının başına geçecek.

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran ve sarı-kırmızılı takımla Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Mancini, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti. İtalya Milli Takımı öncesinde son olarak Inter’i çalıştıran Mancini, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020’de şampiyonluk sevinci yaşasa da ülkesini 2022 Dünya Kupası’na götürememişti.

Yılda 40 milyon euro kazanacak

İtalya Milli Takımı’nın EURO 2024 Elemeleri’ne kötü başlamasının ardından tartışılan adam haline gelen Mancini, bir dönem Rusya’nın Zenit takımını çalıştırmıştı. Suudi Arabistan’da üç yılda 120 milyon euro kazanması beklenen Mancini, yılda 40 milyon euro kazanacak.

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasına girecek olan Mancini’nin yeni takımıyla en önemli hedefi 2026 Dünya Kupası’nda ses getirmek olacak.