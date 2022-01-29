Roberto Mancini’nin yardımcısı Lombardo: “Balotelli’yi bu kadar iyi durumda görmeyi beklemiyordum”

İtalya milli takımına uzun bir aranın ardından çağrılan Mario Balotelli, Roberto Mancini'nin yardımcısı Attilio Lombardo için de 'hoş bir sürpriz' oldu. "Çok kilo vermiş."

Balotelli, Mancini'nin 2022 Dünya Kupası play-off'larına hazırlık için bir araya gelen İtalya kadrosuna seçildiğinde gözleri üzerine çekti.

Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Türkiye'de golcü kimliğini yeniden keşfetti ve bu sezon kulüpte çıktığı 21 maçta beş asistin yanı sıra dokuz kez fileleri sarstı.

Ne söylendi?

Coverciano'daki üç günlük eğitim kampı sona erdiğinde, Mancini'nin yardımcısı Lombardo, RAI Sport'a SuperMario'dan ne kadar etkilendiğini açıkladı.

Lombardo, "Çok kilo verdi, bunun nedeni COVID-19'a yakalandığı için mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum" dedi.

"Uzun zamandır onu görmemiştim, çünkü artık yurt dışında oynadığı için gelişimini takip etmek daha zor. Dürüst olmak gerekirse onu bu kadar iyi durumda görmeyi beklemiyordum, hoş bir sürpriz oldu.”

Balotelli, 36 İtalya maçında 14 gole sahip, ancak Eylül 2018'de Polonya ile 1-1 Uluslar Ligi beraberliğinden bu yana Azzurri için oynamadı.

Son golü, Mayıs 2018'de Suudi Arabistan'a karşı 2-1'lik bir hazırlık karşılaşmasında geldi.

İlginç bir şekilde, bu aynı zamanda Balotelli'nin Inter ve Manchester City'nin eski patronu Mancini'nin Azzurri yedek kulübesindeki ilk maçıydı.

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