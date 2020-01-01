Roberto D'Aversa: Bruno Alves, Ronaldo gibi takıntılı

Parma Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, oyuncusu Bruno Alves'in de tıpkı Cristiano Ronaldo gibi fitness konusunda takıntılı olduğunu söyledi.

ekiplerinden 'da forma giyen 39 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Alves, vücut sağlığı konusunda vatandaşı gibi titiz davranıyor.

İtalyan ekibin teknik direktörü Roberto D'Aversa, bir dönem 'de de oynayan Alves'in Ronaldo'dan çok şey öğrendiğini belirterek Tuttosport'a şunları söyledi:

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"CR7, çalışmalarıyla zirveye çıkan bir şampiyonun sembolü. Onun sahip olduğu geçmiş çok ilgimi çekiyor. Bunun bir sebebi de Ronaldo, oyuncum Bruno Alves'in yakın arkadaşlarından biri ve sürekli ondan bahsediyor."

Daha fazla takım

"Alves, Ronaldo'yu örnek alıyor. Bruno Alves beslenme ve vücut bakımı konusunda Ronaldo gibi takıntılı. Güneş açtığında aralıkta bile olsa D vitamini alabilmek için çıplak vücutla dışarı çıkıyor ve antrenman sonrası dikkatle seçtiği bıldırcın yumurtalarını içiyor."

"39 yaşında bir sporcudan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra takıma ilk geldiğinde beslenme uzmanımız Dr. Tindaro'ya Bruno'nun alışkanlıklarını değiştirmenin zor olacağını söyledim. Ronaldo gibi yaptığı işin meyvesini alıyor; yaşından daha da genç gösteriyor."