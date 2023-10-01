Robert Lewandowski Suudi Arabistan için aceleci değil

Suudi Arabistan’dan cazip teklifler alan Robert Lewandowski her ne kadar bu tekliflere sıcak bakmasa da gelecek sezon Avrupa’dan ayrılabilir.

Barcelona formasını giydiği ilk sezonda La Liga’da şampiyonluk yaşayan efsane golcü Robert Lewandowski, Suudi kulüplerinin hayalini süslüyor. Katalan ekibiyle kontratı 2025 yılına dek devam eden Polonyalı golcünün geride bıraktığımız yaz aylarında dört Suudi takımından teklif aldığı belirtilirken, bu ilginin 2024’ün Haziran ayında da sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Barcelona yönetiminin ise Lewandowski’nin bu sezon göstereceği performansa göre oyuncuyu sözleşmesinin son yılı öncesinde nakde çevirmesi veya yola devam etme kararı alması bekleniyor.

Şampiyonlukta kilit rol oynadı

İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Suudi ekibi Abha FC’nin yakın bir ilgi gösterdiği Lewandowski, şu an için Suudi Arabistan’a transfer olmayı düşünmüyor.

Barcelona’daki ilk sezonunda Katalan takımı için ligde 23, tüm kulvarlarda ise 33 gol atan Lewandowski, yeni sezona da oldukça formda girdi. 35 yaşındaki oyuncu oynadığı dokuz karşılaşmaya altı gol sığdırırken, takım arkadaşlarına da dört asist yaptı ve 10 gole doğrudan etki ederek, ilerleyen yaşına rağmen Avrupa’nın en önemli hücum silahlarından olduğunu gösterdi.