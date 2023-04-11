NE OLDU? Geçtiğimiz haftalarda Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste'nin, Messi'nin babasıyla görüştüğünü doğrulamasının ardından Arjantinli yıldızın Barça'ya gideceğine yönelik söylentiler daha da arttı. O zamandan bu yana bazı Barcelona oyuncuları, gelecek yıl Messi ile oynamak istediklerini söylediler.
NE SÖYLENDİ? Lewandowski, Mundo Deportivo ile yaptığı bir röportajda Arjantinli oyuncunun dönüşüne kefil oldu ve şunları söyledi: "Messi, Barça'ya ait ve dönerse inanılmaz bir şey olacak. Onun yerinin burası olduğunu biliyoruz. Ne olacağını bilmiyorum ama umarım gelecek sezon birlikte oynayabiliriz."
BÜYÜK RESİM: Messi'nin sözleşmesi bu yaz sona ereceği için oyuncu hakkında birçok spekülasyon yapılıyor. Arjantinli süperstarın PSG ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den teklifler aldığı bildiriliyor. Ayrıca Barcelona'nın da mali kriterleri sağlayabilmesi durumunda Messi'ye teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:Getty Images
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SIRADA NE VAR? Messi, sezon sonuna kadar PSG için oynamaya devam edecek. PSG, cumartesi günü ligde Lens ile karşılaşacak.