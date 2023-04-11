Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, gelecek sezon Lionel Messi ile oynamak istediğini dile getirdi.

NE OLDU? Geçtiğimiz haftalarda Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste'nin, Messi'nin babasıyla görüştüğünü doğrulamasının ardından Arjantinli yıldızın Barça'ya gideceğine yönelik söylentiler daha da arttı. O zamandan bu yana bazı Barcelona oyuncuları, gelecek yıl Messi ile oynamak istediklerini söylediler.

NE SÖYLENDİ? Lewandowski, Mundo Deportivo ile yaptığı bir röportajda Arjantinli oyuncunun dönüşüne kefil oldu ve şunları söyledi: "Messi, Barça'ya ait ve dönerse inanılmaz bir şey olacak. Onun yerinin burası olduğunu biliyoruz. Ne olacağını bilmiyorum ama umarım gelecek sezon birlikte oynayabiliriz."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin sözleşmesi bu yaz sona ereceği için oyuncu hakkında birçok spekülasyon yapılıyor. Arjantinli süperstarın PSG ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den teklifler aldığı bildiriliyor. Ayrıca Barcelona'nın da mali kriterleri sağlayabilmesi durumunda Messi'ye teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

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SIRADA NE VAR? Messi, sezon sonuna kadar PSG için oynamaya devam edecek. PSG, cumartesi günü ligde Lens ile karşılaşacak.