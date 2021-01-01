Robert Lewandowski idollerini açıkladı: Onu her şeyde taklit etmek istedim

Robert Lewandowski, kendisine idol olarak gördüğü isimleri açıkladı.

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski gollerine devam ederken, dönemin en iyi oyuncuları olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile kıyaslanıyor.

Polonyalı yıldızın rol model olarak gördüğü oyuncular arasında ise iki İtalyan efsanesi ve Thierry Henry yer alıyor.

Lewandowski neler söyledi?

Lewandowski, Bild'e yaptığı açıklamada, şimdiye kadarki en iyi futbolcu ünvanını tek bir oyuncuya verme konusunda isteksiz davrandı.

"Seçilbilecek tek bir oyuncu yok. Oyuncular dönemleri şekillendirir. Son 10-15 yıldır Messi, Cristiano Ronaldo ve Ronaldinho. Daha önceleri ise Brezilyalı forvet Ronaldo.

Futbolda her zaman olağanüstü yetenekler vardır. Dünya yıldızları, yapılması zor şeyleri kolay ve basit göstermeyi başarırlar."

Lewandowski'nin idolleri

Lewandowski, kendisine rol model olarak ise, İtalyan efsaneleri Roberto Baggio ve Alessandro Del Piero ile, Fransız yıldız Thierry Henry'i gösterdi.

"Kesinlikle hatırlıyorum. Altı yaşındayken benim için tek bir idol vardı. Roberto Baggio!

Daha sonra futbolda rol modelim Alessandro Del Piero oldu, ona hayran kaldım. Sonra da Arsenal efsanesi Thierry Henry oldu. Genç bir oyuncu olarak sahip olmak istediğim tüm nitelikler onda vardı. Henry'yi her şeyde taklit etmek istedim."

Lewandowski bu sezon ne yaptı?

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski bu sezon takımının formasıyla, Bundesliga'da sahaya çıktığı 24 maçta, 32 gol atarken 6 da asist yaptı.

Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 35 maçta, 39 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.