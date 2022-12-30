Barcelona, Robert Lewandowski'nin üç maçlık cezasının askıya alınmasının ardından cumartesi günü Espanyol'a karşı oynayabileceğini açıkladı.

NE OLDU? Lewandowski, Dünya Kupası öncesinde Osasuna'ya karşı oyundan atıldıktan sonra üç maç men cezası almıştı. Polonyalı millî oyuncu, iki sarı kart gördüğü için bir maç ve sahadan çıkarken yaptığı bir hareket nedeniyle de iki maç daha ceza aldı. Polonyalı, cezanın çok ağır olduğunu hissettiğinden şikayet etmişti ve şimdi ceza için bir erteleme verilmiş gibi görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Haber, Dünya Kupası'ndan sonra La Liga'ya dönmeye hazırlanan Barcelona için oldukça olumlu. Lewandowski, bu sezon 14 maçta attığı 13 golle La Liga'nın şu ana kadar en çok gol atan oyuncusu. Yıldız futbolcunun Barcelona'nın yerel rakibi olan Espanyol'a karşı ilk 11'de olması bekleniyor.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Madrid'deki uyuşmazlık mahkemesinin, spor tahkim mahkemesi tarafından verilen cezaya karşı ihtiyati tedbir kararı almasının ardından Lewandowski yarın Espanyol'a karşı oynayabilir."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Barcelona, cumartesi günü Espanyol ile karşılaşacak ve ardından çarşamba günü Kral Kupası'nda üçüncü lig ekibi Intercity ile mücadele edecek.