Robert Lewandowski, Barcelona oyuncusu olarak Bayern Münih ile ilk karşılaşmasını "çok duygusal ve çok zor" bulduğunu itiraf etti.

NE OLDU? Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, Bayern Münih için 375 maçta 344 gol kaydettikten sonra 2022 yazında Allianz Arena'ya veda etti. Yıldız futbolcu, Bayern ile Şampiyonla Ligi şampiyonluğu dahil birçok zafer kazandıktan sonra yeni bir meydan okuma için doğru zamanın geldiğini hissetti ve Barça'ya transfer oldu. Polonyalı, Barça formasıyla Bayern'e karşı 2022-23 sezonunun başlarında Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta duygulandığını kabul etti.

NE SÖYLENDİ? Lewandowski, Ran.de'ye vediği demeçte Barça'daki hırsından bahsetti ve şunları söyledi: "Umarım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde işler daha iyi gider. Sezonun ilk yarısında hem benim hem de takım için henüz çok erkendi. O zamanlar Bayern Münih'e karşı oynamak çok duygusaldı ve benim için çok zordu. Ama şimdi, iki maç deneyiminden sonra muhtemelen biraz daha kolay olacaktır. Grup aşamasını üç ay sonra oynamış olsaydık daha hazırlıklı olurduk. Bu yüzden doğal olarak gelecek sezonun bizim için daha iyi olacağını umuyorum."

BÜYÜK RESİM: Avrupa zaferi bu sezon Barcelona'nın elinden kaçarken, Lewandowski ve arkadaşları, La Liga şampiyonluğuna çok yakınlar. Polonyalı golcü, yerel başarının takıma fayda sağlamasını beklediğini şu sözlerle ifade etti:

"Kulüp ve takım için çok önemli. Herhangi bir büyük şampiyonluk kazanmamış pek çok genç oyuncumuz var. Bu, onların gelişimlerinin bir sonraki aşaması olabilir. La Liga şampiyonluğu benim için de önemli çünkü başka bir ülkede kariyerimin ilk şampiyonluğu olacak. Barça'da gittiğimiz yönden çok mutluyum. Kulüpte yaşadığımız sorunlara rağmen çok fazla potansiyelimiz var. Doğru yoldayız. Umarım bu ilk adımdır ve umarım gelecek sezon daha fazla kazanabiliriz.”

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SIRADA NE VAR? Barça, yaz transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirecek bir konumda olmayı umuyor. Ancak devam eden mali mücadeleler, Lionel Messi'nin transferini zorlaştırıyor. Ayrıca kulüp, Manchester City ile bu yaz sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı da takip ediyor.