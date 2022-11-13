Robert Lewandowski: Barcelona'da Lionel Messi ile oynamak benim için bir hayal

Lewandowski, Arjantinli'nin Barcelona'ya olası dönüşü sorulduğunda, Lionel Messi ile oynamanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu kabul etti.

Lewandowski'ye, Messi'nin Barça'ya dönüşü hakkında sorular sordu

Birlikte oynamanın bir rüya olacağını kabul etti

İkili, Katar'da C Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

NE OLDU? İspanyol basını Marca ile yapılan bir röportajda Lewandowski, yaz aylarında Bayern Münih'ten Barca'ya taşındıktan sonra Camp Nou'daki hayata nasıl adapte olduğunu açıkladı. Forvet ayrıca Messi'nin Paris Saint-Germain'den Barça'ya olası dönüşü konusunda da sorgulandı. Lewa, yedi Ballon d'Or sahibinin yanında yer alma şansını memnuniyetle karşılayacağını kabul etti.

NE SÖYLENDİ? Lewandowski, Messi'nin dönüp dönmeyeceğine dair sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Messi, forvet oyuncusuna yaptığı harika paslarla kesinlikle mükemmel. Messi'yi düşünürseniz, forvetlerle harika bir bağlantısı var. Topu çizgilerin arasına nasıl sokacağını biliyor... Bu konuda dünyanın en iyisi.

"Şu anda neler olduğunu bilmiyorum ama bir forvet oyuncusu için Lionel Messi ile oynamak kesinlikle bir rüya olurdu."

DAHA BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan ve Meksika'nın da yer aldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Polonyalı Lewandowski ile Arjantinli kaptan Messi karşı karşıya gelecek. Lewandowski, Katar'da yapılacak olan turnuva hakkında ise şunları söyledi:

"Bu çok büyük bir mücadele ve çok zorlu bir grup. Her maç zor olacak. Bence Arjantin, Messi ile Dünya Kupası'nın favorilerinden biri. 30 maç kaybetmediler. İyi oynuyorlar ve gerçekten iyi bir takım olduklarını görebilirsiniz."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

Her iki oyuncu da Katar 2022'de kendi ülkelerine liderlik edecek:

LEWANDOWSKI'Yİ NE BEKLİYOR? Polonya'nın C Grubu'ndaki açılış maçı 22 Kasım'da Meksika'ya karşı. 30 Kasım'da grubun son maçında ise Messi'nin Arjantin'i ile karşılaşacaklar.