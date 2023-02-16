Barcelona'nın golcü oyuncusu bir dönem Old Trafford'a oldukça yakındı.

Bayern Münih'te kalmamak için direten ve yaz aylarında Barcelona'nın yolunu tutan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin 2012'de Manchester United'a katılmaya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

O dönem Dortmund forması giyen Lewandowski, France Football'a yaptığı açıklamada bu gerçeği itiraf etti.

Sezonun son gününde şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran United, Sir Alex Ferguson yönetiminde takviye çalışmalarına hemen başlarken, Lewandowski'nin yanı sıra bir diğer alternatif de Arsenal'den Robin van Persie'ydi. Dortmund'un golcüsünü bırakmak istememesinin de etkisiyle tercihini Hollandalı efsaneden yana kullanan United bir sonraki sezonda mutlu sona ulaşmıştı.

Hayal kırıklığı yaşamadı

Manchester United'a gitmeyi kabul ettiğini ve Ferguson ile yaptığı görüşmede bunu ifade ettiğini belirten Lewandowski ise transferin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

O dönem Dortmund için oynamaktan keyif aldığını belirten Lewa sonrasında Bayern Münih'e transfer olmuş ve futbol tarihinin en önemli golcüleri arasına ismini yazdırmıştı.