Liverpool'un efsane oyuncusu Robbie Fowler, The Mirror'a verdiği demeçte eski takımının gelecek yaz için hazırladığı transfer listesinde ilk sırada yer alan İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın takıma büyük bir etki yapabileceğini söyledi.

Bellingham'ın Liverpool'a, Erling Haaland'ın Manchester City'de yarattığı etkiye benzer bir etki yaratabileceğini belirten Fowler, bu hamlenin kendisini heyecanlandıracağını söyledi.

"Bellingham kesinlikle Klopp'un ihtiyaç duyduğu türden bir oyuncu.

Liverpool'un 2018'de yaptığı Virgil van Dijk transferi takımın sınıf atlamasını sağlamıştı. Bellingham da benzer bir etkiye neden olabilir ve hatta Haaland'ın Manchester City'ye yaptığı katkıya benzer bir katkı sağlayabilir.

Bellingham büyük transfer konusunda Haaland ile aynı kategoride bir takviye olur"