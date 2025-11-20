Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Eksikler, kadro ve dahası

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Liderlik koltuğunu almak isteyen Fenerbahçe, Rize deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Rizespor’un Durumu: Puan Avı Devam Ediyor

12 haftalık lig maratonunda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde. Karadeniz ekibi, son haftalarda bazı maçlarda hak ettikleri puanları alamadıklarını düşünüyor.

Çekyalı golcü Vaclav Jurecka, “Bazı maçlarda daha fazla puan alabilirdik. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var ve puan için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Rizespor cephesinde Loide Augusto sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Attila Mocsi ve Papanikolaou ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Hazırlıkları: Tedesco’dan Orta Saha Sürprizi

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun bir çalışma yürüttü. Sözcü’nün haberine göre, Tedesco orta sahada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Meksika Milli Takımı’ndan yorgun dönen Edson Alvarez, Rize’de dinlendirilecek ve Fred’in ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı ve performansıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki futbolcu, 2027 yılına kadar sarı-lacivertli ekipte sözleşmeli durumda.

Maç Detayları: Tarih, Saat ve Canlı Yayın

Maç: Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

Tarih: 23 Kasım 2025, Pazar

Saat: 20:00

Yayın: beIN Sports

Fenerbahçe, Rize deplasmanından galibiyetle dönerek Süper Lig’de liderliği almak istiyor. Çaykur Rizespor ise kendi sahasında puan veya puanlar hedefliyor. Kritik mücadele, ligde şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor.