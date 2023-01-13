Tecrübeli teknik direktör Kayserispor karşılaşması öncesinde transfer haberini verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçından önce transfer haberini verdi.

Tecrübeli hoca, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Kayserispor karşılaşmasından önce beIN SPORTS'a konuşan Çalımbay, şunları söyledi:

"Uğur Çiftçi, Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük. Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal."

Kayserispor - Sivasspor maçı nasıl sonuçlandı?

Çağdaş Atan'ın ekibi, evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Uğur Çiftçi ise karşılaşmaya yedek başladı.

Sol bek, 90. dakikada N'Jie'nin yerine oyuna dahil oldu.