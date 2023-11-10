Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kulübün simgelerinden Rıza Çalımbay getirildi.
Siyah-beyazlı kulüp, cuma günü akşamüzeri yapılan açıklamada Çalımbay'ı resmen duyurdu.
Ne söylendi?
Beşiktaş'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.
"Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Gelecek maç
Beşiktaş'ı ve Rıza Çalımbay'ı ne bekliyor?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Beşiktaş, hafta sonu Trendyol Süper Lig mesaisine geri dönecek.
Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın ilk maçında pazar günü saat 16.00'da Başakşehir'i konuk edecek.