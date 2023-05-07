Lionel Messi’nin yeni sezonda Barcelona forması giyeceği yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Katalan ekibinin efsane futbolcularından Rivaldo, Real Madrid’in de Cristiano Ronaldo’yu yeniden transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Kariyerini Al-Nassr’da sürdüren Portekizli efsanenin Suudi Arabistan’da mutsuz olduğu yönündeki iddiaların hemen ardından gelen bu yorum yıldız oyuncunun geleceğine dair soru işaretlerine neden oldu.

“Suudi Arabistan’a transfer olan oyuncuların büyük paralarla kandırılmış olabileceğini düşünüyorum. Orada hayat alışkın olduğunuz hayatın uzağında ve futbol beklediğiniz gibi değil.

Ronaldo hayal kırıklığı yaşamış ve geleceğine yönelik bir karar vermenin eşiğine gelmiş olabilir. Yine de kazandığı para şu anda yaşadığı mutsuzluğu telafi ediyor olmalı.

Kariyerini Real Madrid’de tamamlaması tüm futbolseverler için harika olur.

Tabii ki taraftarlar ondan 25-26 yaşında yaptıklarını beklememeli ama hala kulübün başarıya gitmesine yardımcı olabilecek bir yeteneği olduğunu biliyoruz”