Rivaldo, Pele'nin cenazesine neden katılmadığını açıkladı

Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pele'nin cenazenesine neden katılmadığını açıkladı. Zico, Romario, Kaka, Ronaldo ve Ronaldinho gibi çok sayıda efsane ismin hazır bulunduğu törende yer almayan Rivaldo, cenaze törenlerine katılmaktan hoşlanmadığını ve Pele'yi yaşarken onurlandırdığını söyledi.
Rivaldo ne söyledi?
"Pele'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu bilsem de cenaze törenlerinde yer almayı sevmiyorum.
Orada olanlara karşı değilim ve hepsine saygı duyuyorum. Pele ile tanıştım.
Onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu ve benim için ifade ettiklerini anlattım. En iyi övgü yaşarken yapılan övgüdür ve Pele'ye karşı bunu yaptığım için vicdanım son derece rahat"
Brezilya'nın 1994 Dünya Kupası'nı kadrosundan cenaze törenine katılan tek isim Mauro Silva olurken, 2002 Dünya Kupası'ndaki önemli isimler de cenaze töreninde hazır bulundu. Öte yandan 2022 takımının kaptanlığını yapan Cafu özel işleri nedeniyle yurtdışında bulunmasından ötürü cenaze törenini kaçırırken, Pele'nin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.