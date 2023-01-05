Rivaldo, Pele'nin cenazesine neden katılmadığını açıkladı

Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pele'nin cenazenesine neden katılmadığını açıkladı. Zico, Romario, Kaka, Ronaldo ve Ronaldinho gibi çok sayıda efsane ismin hazır bulunduğu törende yer almayan Rivaldo, cenaze törenlerine katılmaktan hoşlanmadığını ve Pele'yi yaşarken onurlandırdığını söyledi.

"Pele'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu bilsem de cenaze törenlerinde yer almayı sevmiyorum.

Orada olanlara karşı değilim ve hepsine saygı duyuyorum. Pele ile tanıştım.

Onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu ve benim için ifade ettiklerini anlattım. En iyi övgü yaşarken yapılan övgüdür ve Pele'ye karşı bunu yaptığım için vicdanım son derece rahat"