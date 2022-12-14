Brezilyalı efsane Rivaldo, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanması için destek verdi.

NE OLDU? Katar'da harika bir performans sergileyen Messi, yarı finalde Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçın ardından Fransa'dan Kylian Mbappe ile birlikte turnuvanın en skorer ismi oldu. Brezilya'nın 2002 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun ayrılmaz bir parçası olan Rivaldo da, finalde Arjantin'i destekleyeceğini belli etti. Çünkü Brezilya, turnuvadan çoktan elendi. Messi'yi selamlayan Rivaldo, yıldız futbolcunun kariyerindeki tek eksik parçayı talep etmeyi hak ettiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Instagram hesabından paylaşım yapan Rivaldo, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kupa finalinde artık Brezilya ya da Neymar Jr. yok, bu yüzden Arjantin'le kalacağım. Sana söz yok Lionel Messi, daha önce Dünya şampiyonu olmayı hak etmiştin ama Tanrı her şeyi bilir ve tacı sana takacaktır.

"Kişiliğin ve her zaman oynadığın harika futbol için bu unvanı hak ediyorsun. Şapkamı çıkarıyorum. Tanrı seni korusun."

DAHA BÜYÜK RESİM: Pazar günü Messi, Alman efsane Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan (26) oyuncu olacak. Bu turnuvada şimdiden dört kez maçın adamı ödülünü kazandı ve şampiyonluğu takiben Altın Top ile Altın Ayakkabı'yı kazanma şansına sahip.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Arjantin 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda Fransa ya da Fas'a karşı oynayacağı final maçını iple çekiyor.