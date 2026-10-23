Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, sol bek Destiny Udogie'nin sakatlığı nedeniyle cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynanacak derbide forma giyemeyeceğini doğruladı. İtalyan teknik adam, Chelsea'nin Joao Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer'dan oluşan hücum üçlüsünü de Avrupa'nın en iyileri arasında gösterdi.

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De Zerbi kadronun fiziksel durumunu gözetirken Udogie derbide yok

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, savunma oyuncusu Destiny Udogie'nin cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynanacak derbide forma giyemeyeceğini doğruladı. Udogie; Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk ve Lucas Bergvall'ın da yer aldığı uzun sakatlık listesine katıldı. Rodrigo Bentancur ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

De Zerbi, kısa süre önce sahalara dönen James Maddison ve Dejan Kulusevski konusunda temkinli davranacağını vurguladı.

Udogie hakkında De Zerbi, “Hayır, oynayamayacak. Risk almak... birçok oyuncuyu birçok maç boyunca kaybetmek istemiyorum,” dedi.

Tottenham Teknik Direktörü hücum seçeneklerini ve oyuncuların fiziksel durumunu değerlendirdi

De Zerbi, Maddison ve Kulusevski'nin dönüşlerinin ardından fiziksel durumlarına değinirken her iki oyuncunun da ilk antrenmanlarda takımdan ayrı çalıştığını belirtti. De Zerbi, “İlk üç gün Maddison bizimle çalışmadı, hazır olup olmadığını bilmiyorum,” dedi.

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“Mathys Tel'le de oynayabiliriz, Marmoush'la oynayabiliriz, Gallagher'la oynayabiliriz. Pedro Porro'nun oynayabileceğini de düşünürsek başka seçeneklerimiz var.”

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“Kulusevski iyi çalıştı ama ilk günlerde takımdan ayrı çalıştı,” diye ekledi.

De Zerbi, Chelsea'nin güçlü hücum hattını övdü

Daha önce Brighton'ı çalıştıran De Zerbi, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun elindeki geniş hücum seçeneklerine dikkat çekerek Joao Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer'ı öne çıkardı. De Zerbi, “Kesinlikle en iyilerden biri. Yetenek; üç büyük yetenek,” dedi.

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“Pedro Neto da var, çok iyi bir oyuncu daha... Estevao var, üçten fazla oyuncuları var.”

İtalyan teknik direktör, “Bu üç oyuncu kariyerlerinin en iyi döneminde,” diye ekledi.

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Tottenham, Stamford Bridge'de taktiksel esneklik arıyor

Önemli eksiklere rağmen De Zerbi, Tottenham'ın Chelsea'nin üçlü veya dörtlü savunma düzenlerine uyum sağlayacak yeterli taktiksel esnekliğe sahip olduğunu belirtti.

Tottenham, hafta ortasında aldığı galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek için Stamford Bridge'e gidiyor.

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Stamford Bridge'deki maç cumartesi günü Britanya yaz saatiyle 17.30'da başlayacak.