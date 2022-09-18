Barcelona'nın bedelsiz olarak MLS'e gönderdiği merkez orta saha oyuncusu, lige bir hayli ısındı.

Katalan devi Barcelona'da Xavi tarafından forma şansı verilmeyen ve kariyerini MLS takımlarından LA Galaxy'de sürdürme kararı alan Riqui Puig, takımının Colorado Rapids'i 4-1 yendiği MLS karşılaşmasında üç asist yaptı ve bir dönem bu takımın formasını giyen futbol ikonu David Beckham'dan bu yana bunu başarabilen ilk LA Galaxy oyuncusu olarak tarihe geçti.

Yaz aylarında bedelsiz olarak transfer edilen Puig, yeni takımında oynadığı altı maçta beş kez galibiyet sevinci yaşarken, performansıyla da göz doldurdu. ABD futbolunun unutulmaz efsanesi Landon Donovan'ın 2014 yılındaki göz kamaştırıcı performansından bu yana bir maçta üç asist yapan ilk MLS oyuncusu olan Puig, böylece kalitesini de gözler önüne serdi.

La Masia'da yetiştikten sonra zaman zaman Barcelona A takımında da şans bulan ve özellikle ilk dokunuş ile yüksek pas kalitesiyle dikkat leri çeken Puig, hem Ronald Koeman hem de Xavi dönemlerinde fazla forma şansı bulamamıştı. Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen kariyerini MLS'te sürdürme kararı alan oyuncu, Avrupa'ya bonservisiyle transfer olması halinde Barcelona, oyuncunun transferinden pay sahibi olacak.