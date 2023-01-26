Juan Roman Riquelme, Louis van Gaal'in Lionel Messi'yi Dünya Kupası'nda kızdırmak yerine yıldız oyuncuyu öpmesi gerektiğini öne sürdü.

NE OLDU? Riquelme, özellikle Arjantin'in geçen ay Dünya Kupası çeyrek final galibiyetinden bahsederek vatandaşı Messi ile eski Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal arasında uzun süredir devam eden bir söz savaşına değindi.

NE SÖYLENDİ? TyC Sports'a konuşan Riquelme, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bence Van Gaal hata yaptı. Messi'yi kızdıramazsınız. Sizi yenmemesi için ona sarılmak, öpmek tercih edilebilir.

"En iyi oyuncu sinirlendiğinde onu yenme şansınız yok. Bu imkânsız. Bu nedenle Van Gaal'in, Arjantin için yaptığı açıklama bizim için çok iyi oldu. Ayrıca Messi'nin bir avantajı var çünkü kızgın olduğunda diğer oyuncular gibi oyundan atılmıyor.”

VAN GAAL NE DEMİŞTİ? Van Gaal, Hollanda'nın Arjantin tarafından penaltılarla elendiği 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Messi'nin topa dokunmadığını iddia etmiş ve daha sonra Portakallar'ın intikam almak istediğini söylemişti.

Ancak, Van Gaal'ın tüm eleştirilerine rağmen Arjantin gergin geçen çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltılarla yendikten sonra finale çıktı ve Dünya Kupası'nı kaldırdı. Bununla birlikte Van Gaal, kenarda Arjantinli oyuncularla tartıştı.

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VAN GAAL'İ NE BEKLİYOR? İkonik Hollandalı hoca, Dünya Kupası'ndan sonra emekli oldu ancak bir gün yeniden geri dönebileceğini ima etti.