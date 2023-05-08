Manchester United’ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar’ın kış transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Wout Weghorts eski takımı için ideal bir 10 numara olmadığını söyledi.
Manchester United’a transfer olduktan sonra iki gol ve üç asistle oynayan deneyimli oyuncunun yeterince yaratıcı ve yetenekli olmadığını belirten Ferdinand, Weghorst’un yetersiz olduğunu savundu.
Ferdinand ne söyledi?
“Manchester United’da 10 numara oynuyorsanız takımın en iyilerinden biri olmanız gerekiyor. Eğer ben Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho ya da Anthony Martial olsam ve Weghorst 10 numara pozisyonunda oynasa buna şaşırırdım.
10 numara oynayan oyuncalar hatlar arasında top aldığında kurnaz olmalı ve takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmalı.
Weghorst iyi mücadele ediyor ama hepsi bu. 10 numaraların yapması gereken şey bu değil”
Yaz transfer döneminde Weghorst’un bonservisini alma ihtimali oldukça düşük görünen Manchester United’ın yeni bir santrfor takviyesi yapmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Tottenham’dan Harry Kane, Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani ve Napoli'den Victor Osimhen ile ilginen Erik ten Hag’ın takımının, Weghorst ile sezon sonunda vedalaşması bekleniyor.