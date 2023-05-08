Manchester United’ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar’ın kış transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Wout Weghorts eski takımı için ideal bir 10 numara olmadığını söyledi.

Manchester United’a transfer olduktan sonra iki gol ve üç asistle oynayan deneyimli oyuncunun yeterince yaratıcı ve yetenekli olmadığını belirten Ferdinand, Weghorst’un yetersiz olduğunu savundu.

“Manchester United’da 10 numara oynuyorsanız takımın en iyilerinden biri olmanız gerekiyor. Eğer ben Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho ya da Anthony Martial olsam ve Weghorst 10 numara pozisyonunda oynasa buna şaşırırdım.

10 numara oynayan oyuncalar hatlar arasında top aldığında kurnaz olmalı ve takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmalı.

Weghorst iyi mücadele ediyor ama hepsi bu. 10 numaraların yapması gereken şey bu değil”