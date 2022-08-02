İngiliz futbolunun ve Manchester United'ın efsane ismi, eski takım arkadaşının geleceğini masaya yatırdı.

Manchester United'ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, takımdan ayrılmak istediği öne sürülen eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun durumunun bir an önce netleşmesi gerektiğini söyledi. İngiliz basınından Mirror'a konuşan unutulmaz savunma oyuncusu, Ronaldo'nun geleceğine ilişkin belirsizliğin uzamasının Manchester United'a zarar vereceğini söyledi.

Ne söylendi?

"Oyuncuların aklında geleceklerine dair belirsizlikle ilgili soru işaretleri varsa bu performanslarına olumsuz şekilde yansır.

"Bu problemi geçtiğimiz yıl Tottenham'da Harry Kane de yaşadı. Yine de Ronaldo özelindeki belirsizliğin sebebi bilmediğimiz farklı bir problem de olabilir. Ancak haberlerin doğru olduğunu varsayarsak ve gerçekten ayrılmak istiyorsa o zaman kulüp bu konuya ilişkin kararını bir an önce netleştirmeli.

"Manchester United'ın sezon öncesinde oynadığı karşılaşmalarda aldığı skorların pek önemi yok. Birçok hazırlık maçını kaybedip girdiğimiz harika sezonlarımız oldu. Bence sezon öncesinde önemli olan tek şey oyuncuların antrenmanlardaki tutumu ve geri dönüşler. Şu an Manchester United kadrosunu bu açıdan incelediğimizde takıma yeniden bahar gelmiş gibi"

Premier Lig'deki ilk maçına Pazar günü Brighton & Hove Albion ile çıkacak olan Ronaldo'nun, takımının Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasından ötürü İngiliz ekibinden ayrılmak istediği öne sürülüyordu. Şu ana dek ismi Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, PSG ve Bayern Münih ile anılan Ronaldo, buna rağmen bu takımlardan resmi bir teklif almamıştı.

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