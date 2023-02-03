Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından skordan çok hakem kararları konuşuldu.
Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın ardından adeta duygu boşalması yaşadı.
Dilmen, Fenerbahçe'nin sahada tekme tokat dövüldüğünü vurgulayarak Türkiye'de futbolun temiz olmadığına işaret etti.
Ne söylendi?
TV 8,5 kanalında maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Dilmen, hakem Ali Palabıyık ve Türkiye Futbol Federasyonu'na şu sözlerle serzenişte bulundu:
"Acun kardeşim de hakkını helal etsin, izleyen taraftarlar da hakkını helal etsin. Parasında pulunda olmadım hiç. Allah herkese ekmeğini nasip etsin. Dayanacak gücüm kalmadı artık.
"Yok İrfan Can şöyle yaptı, Szalai böyle ıskaladı demesin kimse. Vallahi ayıp. Milletin gözü önünde tekme tokat... Çok eskiden böyle oynanıyordu ama o zamanlara dönüyor iş. İlk defa görüyorum böyle bir şey.
"Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var, yabancı takıma da yapılmaz tamam da. Fenerbahçe'yi tekme tokat dövüyorlar sahada.
"Ne hakemi ne MHK'si... Yemin ederim bu futbolcuları alnından öpmek lazım. Bu çocuklar sahada resmen dayak yedi, sarı kartsız tamamlandı ilk yarı.
"Badou Ndiaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek var, her şey var!
"Yerdeki oyuncuya küfür ediyorlar. Arkası dönük oyuncuya tekme atıyorlar. İrfan Can'ın yayın önünde ayağına basıyorlar. Havada dirsek... Her şey serbest!
"Ben maçı teknik olarak çok değerlendirmeyeceğim, çünkü 'maçta katliam vardı sahada görmedin mi?' derler bana. 'Rıdvan sen ne anlatıyorsun?' derler. Adana Demirspor'un beklenmeyen topu derler ya, beklenmeyen toptur o İrfan Can'ın. Penaltıdır bence. Demirspor'un ikinci penaltısı da net penaltıdır. Altay bugün çok iyi oynadı ama orada bir zamanlama hatası yaptı. Bunlarda problem yok.
"Direkten dönen top var, Valencia'nın pozisyonlar var. Bunlar oyunun detayları. Fenerbahçe altı puan geriye düştü. İkili averaj nedeniyle bunu yedi puan olarak düşünüyorum. Daha önümüzde 14 maç var.
"Ancak iki haftadır bilinçaltı, iki yardımcı hakemin 90. dakikada kaldırdıkları bayraklardan belli. Ümraniye maçında 90'da gol oluyor, Fenerbahçe gol atıyor çok net olmasına rağmen VAR devreye giriyor. 15-20 saniye sonra gol kararı çıkıyor.
"Yardımcı hakemler bilinçaltlarından dolayı şak diye bayraklarını kaldırıyorlar. Bir tanesi Kadıköy'de Batshuayi'ye kaldırıyor. Batshuayi'nin Ndiaye ile olan pozisyonu da penaltı değil, 'penyedi'.
"Samet kafaya çıkmak istiyor Belhanda üzerine çıkıyor, garip garip. Yardımcı da çağırmıyor İrfan Can'ın pozisyonunda çağırdığı gibi. Bir şeyler oluyor.
"Futbola güven kalmadı, ligimiz temiz falan değil. Mehmet bey, Nihat bey, siz güveni aldınız götürdünüz. Göreceksiniz, bu MHK de gidecek Tahkim de gidecek. Sürekli şahıslar üzerinden gitmek yanlış. Sistem değişmeli deniliyor, hangi sistem gelecek ki?
"Hep beraber yaşadıklarımızı görüyoruz, yaşadığımız her şey mübahtır. Katarlılar kızıyorlar ama gerçekten çok para veriyorlar. Milyonlar bugün yine izledi. Samet'in pozisyonunu Galatasaraylı arkadaşlarım bile söyledi.
"Dayanacak gücüm kalmadı artık. Fenerbahçe'yi yediler yediler doymadılar. Çok acayip şeyler oluyor. Hayırlısı, sağ salim lig bitsin inşallah da tatile gidelim. Daha çok da var."
Fenerbahçe'yi ne bekliyor?
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek.