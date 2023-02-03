Fenerbahçe efsanesi, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından skordan çok hakem kararları konuşuldu.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın ardından adeta duygu boşalması yaşadı.

Dilmen, Fenerbahçe'nin sahada tekme tokat dövüldüğünü vurgulayarak Türkiye'de futbolun temiz olmadığına işaret etti.

Ne söylendi?

TV 8,5 kanalında maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Dilmen, hakem Ali Palabıyık ve Türkiye Futbol Federasyonu'na şu sözlerle serzenişte bulundu:

"Acun kardeşim de hakkını helal etsin, izleyen taraftarlar da hakkını helal etsin. Parasında pulunda olmadım hiç. Allah herkese ekmeğini nasip etsin. Dayanacak gücüm kalmadı artık.

"Yok İrfan Can şöyle yaptı, Szalai böyle ıskaladı demesin kimse. Vallahi ayıp. Milletin gözü önünde tekme tokat... Çok eskiden böyle oynanıyordu ama o zamanlara dönüyor iş. İlk defa görüyorum böyle bir şey.

"Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var, yabancı takıma da yapılmaz tamam da. Fenerbahçe'yi tekme tokat dövüyorlar sahada.

"Ne hakemi ne MHK'si... Yemin ederim bu futbolcuları alnından öpmek lazım. Bu çocuklar sahada resmen dayak yedi, sarı kartsız tamamlandı ilk yarı.

"Badou Ndiaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek var, her şey var!

"Yerdeki oyuncuya küfür ediyorlar. Arkası dönük oyuncuya tekme atıyorlar. İrfan Can'ın yayın önünde ayağına basıyorlar. Havada dirsek... Her şey serbest!

"Ben maçı teknik olarak çok değerlendirmeyeceğim, çünkü 'maçta katliam vardı sahada görmedin mi?' derler bana. 'Rıdvan sen ne anlatıyorsun?' derler. Adana Demirspor'un beklenmeyen topu derler ya, beklenmeyen toptur o İrfan Can'ın. Penaltıdır bence. Demirspor'un ikinci penaltısı da net penaltıdır. Altay bugün çok iyi oynadı ama orada bir zamanlama hatası yaptı. Bunlarda problem yok.