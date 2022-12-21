Dilmen, sarı-lacivertli kulüpteki istifa sürecini anlattı ve ayrıldığı için pişmanlığını dile getirdi.

Türk futbolunun efsane isimleri Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide iki eski futbolcu, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Dilmen, 1999 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yaptığı dönemde UEFA Kupası'nda Macaristan ekibi MTK'ye elendikleri maçtan sonra istifa etmesiyle ilgili anısını da anlattı.

Ne söylendi?

İstifa sürecini detaylandıran Dilmen, şunları söyledi:

"Millî ara girecekti ve 'Aziz Bey'e 'en iyisi ben bırakayım' dedim. Takım kaptanı olan Rüştü Reçber'i çağırdım ve kendisine 'Yarın inşallah maç iyi geçer. Maç sonu ben bırakacağım' dedim.

"Aslında maçtan önce bırakacağım belliydi. O gün istifa ettiğime pişmanım. Aziz Bey de taraftar da 'istifa et' demedi. Şimdiki tecrübem olsa o kararımı istişare ederdim.

"Rüştü o gün talihsiz bir gol yedi ama beni ligde lider yapan kaleciydi. Tecrübe aslında teknik taktik kadar önemlidir. Dışarıyı da medyayı da bilmeniz gerekir.

"Bu karar pişmanlıklarımdan biridir ama çok da değil. Çok şükürler olsun ki çok güzel bir 'Fenerbahçeli Rıdvan' bıraktım."