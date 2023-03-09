Brezilyalı yıldız, AC Milan karşısında neden yedek kulübesinde oturduğuna anlam veremedi ve hocasına patladı.

NE OLDU? Spurs, İtalyan taktisyen Antonio Conte'nin önderliğinde 2022-23 sezonuna yüksek umutlarla girdi. Ancak takım, Premier Lig'de tutarsız göründü ve çarşamba akşamı da Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Richarlison, AC Milan ile oynanan rövanş mücadelesinde sadece 20 dakika forma giyebildi. Conte ise safra kesesi ameliyatından kurtulduktan sonra yedek kulübesine geri döndü. Richarlison ise şimdi, neden yedek kulübesine mahkum edildiğinin yanıtını istiyor.

NE SÖYLENDİ? Richarlison, maçın ardından TNT Sports'a şunları söyledi: "Neden yedek kaldığımı ben de anlamadımWest Ham ve Chelsea'ye karşı ilk 11 çıktım ve iki galibiyet aldık. Ancak daha sonra aniden yedeğe çekildim. Wolverhampton'a karşı beni beş dakika oynattı. Nedenini sordum, bana hiçbir şey söylemediler. Dün spor salonunda bir test yapmamı istediler. Bu olanları anlamak mümkün değil.

"Bakalım Conte yarın ne söyleyecek. Ama burada aptal yok. Ben de profesyonelim, her gün çalışıyorum ve oynamak istiyorum. Afedersiniz ama bu sezon b*k gibi geçti. Çünkü süre alamadım. Sakatlık yaşayıp biraz acı çektim. Ama sahaya girdiğimde her şeyimi ortaya koyuyorum. Sanırım oynamalıydım ve bu konuda ağlamak zorunda değilim.

DAHA BÜYÜK RESİM: Richarlison, bu sezon tüm kulvarlardaki 25 maçta yalnızca 12 kez ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki gol kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Richarlison, geçen yaz Everton'dan 60 milyon sterlin (71 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve şimdi kötü süreci atlatıp formunu yeniden yakalamak istiyor. Conte'nin ekibi, Premier Lig'de cumartesi günü Nottingham Forest'ı konuk edecek.