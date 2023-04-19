İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın menajeri Erik ten Hag, diktatörlükle suçlandı.

Ten Hag, 2013-15 yılları arasında Bayern genç takımının hocasıydı.

Eski oyuncusu Basta, onu "diktatör" olarak nitelendirdi

Basta, Hollandalı hocanın kiralık transferine engel olduğunu iddia etti

NE OLDU? Basta, 2014 ve 2017 yılları arasında Bayern Münih'in altyapısında yer aldı ancak hiçbir zaman A takıma yükselemedi. Basta'nın, Bundesliga devindeki ilk yılında kendisine hocalık yapan Ten Hag ile ilgili yorumu oldukça sert oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollandalı menajer ile iyi bir ilişkisi olmadığını kabul etti. Basta, Ten Hag'ın o dönemde kendisine yurt dışından gelen bir kiralama teklifini reddettiğini iddia etti.

NE SÖYLENDİİ? Şu anda Almanya'nın beşinci ligi olan Oberliga'da VfB Garching'de forma giyen 28 yaşındaki Alman, Sport1 ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Şahsen Ten Hag ile iyi bir bağım yoktu. O bir diktatör gibi. Bir planı vardı ve biz oyuncular onu takip etmek zorundaydık."

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SIRADA NE VAR? Basta'dan sert bir eleştiri alan Ten Hag, Manchester United ile mücadelesine devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Sevilla'ya konuk olacak. Old Trafford'daki mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.