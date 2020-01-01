Ricardo Rodriguez, Milan'a geri döndü

PSV'nin Milan'dan kiraladığı sol bek Ricardo Rodriguez satın alma opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle İtalya'ya döndü.

Bir dönem adı ile de anılan sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, ’dan Eindhoven’e kiralık olarak gitmişti.

Sol bek oyuncusu, kulübünün 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası İtalya’ya dönüş yaptı.

Ocak transfer döneminde kiralanan oyuncu Hollanda Ligi’nde 6 maçta forma giydi. Rodriguez, sezonun ilk yarısında da Milan forması ile 'da 5 maçta oynamıştı.

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27 yaşındaki İsviçreli oyuncu, bu sezon çıktığı maçlarda takımlarına gol veya asist katkısı yapamadı.