Ricardo Rodriguez, Milan'a geri döndü
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Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, Milan’dan PSV Eindhoven’e kiralık olarak gitmişti.
Sol bek oyuncusu, Hollanda kulübünün 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası İtalya’ya dönüş yaptı.
Ocak transfer döneminde kiralanan oyuncu Hollanda Ligi’nde 6 maçta forma giydi. Rodriguez, sezonun ilk yarısında da Milan forması ile Serie A'da 5 maçta oynamıştı.
27 yaşındaki İsviçreli oyuncu, bu sezon çıktığı maçlarda takımlarına gol veya asist katkısı yapamadı.