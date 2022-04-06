Ricardo Quaresma'nın dövmeleri: Vücudunun neresinde hangi dövme var ve ne anlama geliyor?

Ricardo Quaresma oyununun yanı sıra kendine has tarzıyla öne çıkan futbolculardan biri. Onun ifadelerine göre imajının ardında eşi Daphne var.

Özgün tarzıyla öne çıkan oyuncunun hayran kitlesi de bir hayli fazla. Rabona ve trivela vuruşlarıyla hafızalarda yer eden Beşiktaş'ın eski yıldızının fotoğrafını veya adını vücudunda dövme olarak taşıyanlar bile var.

Onun fotoğrafını vücuduna dövme yaptıranların yanı sıra Portekizli oyuncu da bir dövme tutkunu.

Peki Ricardo Quaresma'nın vücudunun neresinde hangi dövme var ve ne anlama geliyorlar? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Quaresma'nın başındaki ve boynundaki dövmeler

Ricardo Quaresma'nın birçok dövmesi var ancak Portekizli yıldızın söylediğine göre "en değerlisi" ensesindeki dövme.

Portekizli oyuncunun ensesinde, iki melek kanadının arasında İncil'den bir alıntı olarak Portekizce, "Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas vocês estará seguro." yazıyor. Anlamı ise, "O seni kanatlarıyla koruyacak, sen onların altında güvende olacaksın."

Getty Images

Ricardo Quaresma'nın boynunda öpücük, baykuş, elmas ve kral tacı dövmeleri var. Elmas ve kral tacının olduğu yerde, kızının adı "Kauana" ile oğlunun adı "Ricky" isimleri yazılı.

Ayrıca boynunda birbirine kenetlenmiş dua eden iki el dövmesi var. Boynunun ön kısmında eşi Daphne'ye ithafen ışık saçan bir D harfi yazılı.

AA/GOAL

Portekizli yıldızın en dikkat çeken dövmesi ise sağ gözünün altına yaptırdığı gözyaşıydı. Quaresma bu dövmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Oyun stilimi değiştirirsem kendime güvenimi kaybederim. Milano'da böyle oldu. Oyundan zevk almayı unuttum. Bir sabah kalktım ve ağlamaya başladım. Yıllar sonra yaptırdığım gözyaşı dövmesini oyundan çok zevk aldığımı hissettiğim an ağladığım o günleri unutmamak için yaptırdım."

Anlaşılan Ricardo Quaresma'nın artık böyle bir korkusu yok. Çünkü uzun süre taşıdığı gözyaşı dövmeleri artık koleksiyonunun bir parçası değil.

Ricardo Quaresma'nın kol dövmeleri

Ricardo Quaresma'nın kolunda dini anlam taşıyan birçok dövme var. Sol omzunda parlayan ışıkların arasında İsa dövmesi var. Onun altında ağlayarak dua eden bir kız fotoğrafı var. Kızın yanında kara bulutlar arasında uçan beyaz güvercinler yer alıyor.

Yine sol kolunda elinde bir bebek taşıyan Meryem fotoğrafı mevcut. Tüm bu dövmeler dini bir anlam taşırken kara bulutların arasında uçan beyaz güvercinler ve ağlayarak dua eden kız, umudun bir sembolü.

Portekizli oyuncunun sol kolunun iç tarafında birbirine sarılan iki melek dövmesi yer alıyor. Sağ kolunun iç tarafında ise göz dövmesi ve çok şık, bitişik el yazısıyla yazılmış bir isim var.

Kuş tüyü, elmas, haçlı kalp, melek ve birçok dini figür, Ricardo Quaresma'nın kolunda yer alan dövmelerden.

Ricardo Quaresma'nın gövde dövmeleri

Ricardo Quaresma'nın göğsünün iki tarafında siyah ve kırmızı renklerde beş köşeli yıldız dövmesi var. Beş köşeli yıldızın dini bir anlamı olduğu gibi, evrensel olarak birlik ve sonsuzluk demektir.

Portekizli yıldızın göğsünün ortasında, yani beş köşeli yıldızın ortasında uçan ve ışık saçan bir güvercin dövmesi var. Bu dövme özgürlüğü, umudu ve sevgiyi temsil ediyor. Güvercinin üstünde "God Bless Me" (Tanrı Beni Korusun) yazıyor. Sağ tarafında ise haç var.

Güvercinin altında, "Never Alone" (Asla Yalnız Değil) sözleri yazılı.

Ricardo Quaresma'nın karnının üstünde iki gül figürü yer alıyor. Gülün altında kuşların taşıdığı bir afiş var ve afişte, "Ricardo Andrade" yazılı. Bu dövmeyi kardeşi Alfredo Andrade Quaresma ile olan bağı için yaptırdı. "Ricardo Andrade" yazısının altında kurdeleli bir elmas dövmesi var.

IG/ricardoquaresmaoficial

Eski Beşiktaşlı oyuncunun gövdesinin sağ tarafında Portekizce yazılmış bir dize yer alıyor.

Sağ köprücük kemiğinde "Ailem yanımda" yazıyor. Sol köprücük kemiğinde ise, "Seni hayat dolu görmeyi seviyorum" yazısı var.

Quaresma'nın sırt dövmeleri

Ricardo Quaresma'nın sırtında büyük bir düş kapanı dövmesi var. Düş kapanı (Dreamcatcher) insanları kötü düşüncelerinden uzaklaştırarak, onların iyi düşünceler ile dolmasını sağlayan önemli bir Kızılderili inanışıdır.

IG/ricardoquaresmaoficial

Ayrıca asker kalkanı ve Ortaçağ askeri üniformalı bir adam dövmeleri de var. Onun alt kısmında çiçek buketi yer alıyor.

Bir de sırtının sağ üst köşesinde çocuk fotoğrafı var.

Quaresma'nın bacak dövmeleri

Portekizli oyuncunun sağ üst bacağında bir kadın ve erkek portesi yer alıyor. Bu dövme eşi Daphne ile birlikteliklerini ve aşklarını temsil ediyor. Portrenin altında öpücük dövmesi ve eşi Daphne'nin adı yazılı.

Sağ alt bacağında ise yaşlı bir adamın yüzü ve İsa portresi yer alıyor. Sağ üst bacağında rahibe kıyafeti giyen bir kadın portresi var. Kadının resminin altında büyük bir gül dövmesi mevcut.

Portekizli oyuncunun sol alt bacağında çocuklarının portreleri ve isimleri yazılı. Sol üst bacağında ise haç taşıyan dini bir figür yer alıyor.

Quaresma'nın el dövmeleri

Ricardo Quaresma'nın elinde 'Ariana' ve 'Lara' isimleri yazılı. Ayrıca kendi adı Ricardo da elinin üzerinde dövme olarak bulunuyor.

Parmaklarının üzerinde "Gerçek" anlamına gelen "T, R, U, E" harfleri sırasıyla yazıyor.

AA

Quaresma'nın iki elinde bir çift göz dövmesi yer alıyor. Bu gözler eşi Daphne'ye ait ve ona olan sevgisini göstermek adına yaptırdı.

Quaresma'nın kaç dövmesi var?

Ricardo Quaresma'nın 2019'daki açıklamalarına göre vücudundaki dövme sayısı 40. Ancak o süre zarfında yeni bir dövme daha yaptırmış olması muhtemel!

Dövmeye bu kadar düşkün olan oyuncu, koleksiyonunu da zamanla genişletecektir.

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