Resmi olarak... Mısır'ın Al-Ahly kulübü yıldızlarından birine veda ediyor

Al-Ahly kulübü, Çarşamba günü, Kırmızı Takım'da yedi yıl süren profesyonel kariyerinin ardından orta saha yıldızlarından biriyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Mali milli takım oyuncusu Aliou Diang'ın Al Ahly ile olan sözleşmesi, sona eren sezonun sonunda doğal olarak sona erdi. Diang, bir süredir İspanyol kulübü Valencia'ya transfer olacağı yönünde haberler çıkıyordu ve önümüzdeki sezondan itibaren İspanya La Liga'da yeni bir sayfa açacak.

Al-Ahly kulübü, resmi bir açıklamada, Aliou Diang'a takımda bulunduğu süre boyunca gösterdiği performans için derin şükran ve takdirlerini dile getirerek, birçok başarıya katkıda bulunan profesyonelliğini, özverisini ve mücadeleci ruhunu övdü.

Diang, 2019 yazında Mouloudia Club d'Alger'den Al Ahly'ye katıldığından bu yana başarılı bir dönem geçirdi. Bu süre zarfında 16 şampiyonluğa katkıda bulundu; bunların arasında 3 Mısır Ligi şampiyonluğu, 4 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve diğer yerel ve kıtasal şampiyonluklar yer alıyor.

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Diang'ın, ligin son haftasında El Masry karşısında Al Ahly formasıyla son maçına çıktığı ve kulüp taraftarları tarafından sıcak bir vedayla uğurlandığı belirtiliyor.