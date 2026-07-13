Resmi olarak… Manchester United, Chelsea’den bir oyuncuyla sözleşme imzaladı

Manchester United kulübü, önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla bu yaz transfer döneminde Chelsea oyuncusuyla resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Manchester United, resmi bir açıklamada, Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu André Santos ile sözleşme imzaladığını belirtti, ancak sözleşmenin ayrıntılarını açıklamadı.

Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden oyuncuyu tanıtan bir video yayınlayarak, “Hayaller gerçekten gerçekleşiyor… Andre Santos bunun kanıtı” yorumunu yaptı.

Brezilyalı milli oyuncu, Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı; sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

22 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın 23 yaş altı seviyesine kadar olan milli takımlarında yer almış ve 2025 yılında Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıkan Santos, Premier Lig'de 22 yaşın altındaki orta saha oyuncuları arasında 90 dakikada en yüksek pas isabet oranı ve en fazla ileriye doğru pas sayısını kaydetti.

Santos, bir önceki sezonu Strasbourg'a kiralık olarak geçirdi; burada birçok kez takımın kaptanlığını üstlendi, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

André Santos şunları söyledi: “Manchester United ile ilgili her şey olağanüstü; böyle bir kulübe katılmak inanılmaz bir duygu.”

Ve şöyle devam etti: “Bir orta saha oyuncusu olarak, Michael Carrick’ten bir şeyler öğrenme fırsatı bulacağım için gerçekten heyecanlıyım; o, kariyerimde bir sonraki adımı atmama ve hayallerimin peşinden gitmeme yardımcı olacak ideal koç.”

Şöyle devam etti: "Herkes bana kulübün ne kadar hırslı olduğunu ve burada ne kadar harika bir ortam yaratıldığını anlattı. Takımın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ve en büyük şampiyonluklar için birlikte mücadele etmeyi çok arzuluyorum."







