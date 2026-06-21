Resmi olarak... El-Shahat, Al-Ahly ile sözleşmesini iki sezon daha uzattı

Mısırlı Al-Ahly oyuncusu Hüseyin El-Şahat, “Kırmızı Şeytanlar” ile sözleşmesini iki sezon daha uzattı.

Al-Ahly, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "A takım futbolcumuz Hüseyin El-Şahat, sözleşmeyle ilgili tüm detaylar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, önümüzdeki iki sezon için sözleşmesini yeniledi."

Açıklamada ayrıca şunlar da yer aldı: "Anlaşma, futbol direktörü Wael Gomaa ve transfer bölüm başkanı Essam Serageldin'in huzurunda gerçekleşti."

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “El-Şahat, kulüpteki kariyerine devam etme kararlılığını ortaya koydu ve takım arkadaşlarıyla birlikte daha fazla şampiyonluk kazanmaya ve kendisine çok şey borçlu olduğu Al-Ahly taraftarlarını mutlu etmeye çalışacağını vurguladı. Ayrıca, her koşulda takıma destek veren ve arkasında duran taraftarların teşvikini asla unutmadığını da belirtti.”

Hüseyin El-Şahat’ın, 2019 yılının Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al-Ain takımından Al-Ahli’ye transfer olduğu hatırlanıyor.



