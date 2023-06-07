RESMİ: Lionel Messi, Inter Miami'ye transfer oldu!

Arjantinli süperstar, Barcelona veya Al Hilal'e gideceği söylenirken bir anda Amerika'nın yolunu tuttu.

NE OLDU? MLS kulübü, PSG ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'yi transfer ederek büyük bir yankı uyandırdı. Messi'nin gelişini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurarak Barcelona ve Al-Hilal'e de göndermede bulundular.

32 saniyelik videoda, Messi'nin MLS transferini ortaya koyarak gövde gösterisi yaptılar.

Kulübün yönetici ve sahibi olan Jorge Mas ayrıca, Messi'nin Inter Miami'de 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin transfer hamlesi, hem kendisinin hem de uzun süredir ezeli rakibi olan Cristiano Ronaldo'nun Avrupa futbolunda olmayacağını da belgeledi. Messi, Barcelona'ya dönmeyi "istediğini" itiraf etse de bu transfer ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleşmedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

@FabrizioRomano

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MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Arjantinli süperstar, yeni kulübü Inter Miami ile ilk maçına 21 Temmuz'da Meksika ekibi Cruz Azul'a karşı çıkabilir.