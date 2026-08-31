Manchester City, Palmeiras kanat oyuncusu Brezilyalı Allan Elias'ın transferini resmen açıkladı. Bu transfer, kulübün yaz transfer dönemindeki altıncı transferi olurken, teknik direktör Enzo Maresca'nın kadrosunu transfer sezonunun kapanışından önce güçlendirme yolunda atılan yeni bir adım niteliği taşıyor.

Transferin başlangıç bedeli 32 milyon sterlin olarak belirlenirken, buna ek olarak 2 milyon sterlinlik bonus da öngörülüyor. 22 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübüyle 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Manchester City'ye transferinin tamamlanmasının ardından konuşan Allan, şunları söyledi: "Benim için inanılmaz bir an. Manchester City, son 15 yılda kazandığı tüm kupalarla birlikte dünyada oyuncular için en cazip kulüplerden biri."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün onlara katılmak hayatımın en mutlu anı. Palmeiras'ı seviyorum ve her zaman seveceğim, ancak City'ye katılma kararı kolaydı." Oyuncu, hedefinin seviyesini geliştirmek ve kendisinin mümkün olan en iyi versiyonuna ulaşmak olduğunu vurguladı.

Brezilyalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "City yetkilileriyle şimdiye kadar yaptığım görüşmeler, hedeflerime ulaşmak için daha iyi bir yer olmadığına beni ikna etti ve Manchester City taraftarlarına, bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum."

Yeni transferler

Manchester City'nin sadece Allan Elias transferiyle yetinmeyeceği anlaşılıyor; kulüp, transfer sezonunun kapanışına saatler kala ek takviyeler arayışıyla girişimlerini sürdürüyor.

"ESPN" ağının kaynaklarına göre Manchester City, Liverpool forveti Hollandalı Cody Gakpo'nun transferi için görüşmeler yürütüyor. Kırmızılılar, oyuncunun değerini yaklaşık 85 milyon sterlin olarak belirlerken, oyuncunun ayrılığına onay vermeden önce bir yedek elde etme konusunda ısrarcı davranıyor.

Ayrıca Manchester City, Chelsea orta saha oyuncusu Arjantinli Enzo Fernandez'in transferi için transfer sezonunun kapanışından önce en az bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Oyuncu, Chelsea'nin Stamford Bridge'de 4-3 kazandığı Brighton karşılaşmasında takımının kadrosunda yer almamıştı.