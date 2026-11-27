Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026-2027 sezonunda Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nın grup aşamasındaki tüm maçlarda video yardımcı hakem (VAR) sistemini uygulayacağını açıkladı.

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Afrika Futbol Konfederasyonu bu haberi resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamayla doğruladı.

Bu adım, VAR'ın Afrika kulüp turnuvalarında grup aşamasında ilk kez uygulanması anlamına geliyor. Teknoloji daha önce yalnızca Afrika Şampiyonlar Ligi ve Afrika Konfederasyon Kupası'nın eleme turlarında kullanılıyordu.

Afrika Konfederasyon Kupası'nda grup aşaması mücadelesinin bugün, 27 Kasım 2026 Cuma günü başlamasıyla birlikte bu teknoloji, maç hakemlerine ek destek sağlayacak ve maç yönetimi ile hakemlik standartlarının dünyanın en iyileri arasına yükselmesine büyük katkı sunacak.

CAF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe'nin liderliğinde konfederasyon, futbol altyapısına, teknolojiye ve hakemlik sisteminin geliştirilmesine yatırım yapmaya ve turnuvaları profesyonellik seviyesine taşımaya öncelik verdi."

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Açıklamanın devamında şöyle denildi: "VAR'ın uygulanması, gerekli teknolojiyi sağlayan ve CAF'a bağlı altı bölgesel birlikte nitelikli video hakemlerinin eğitilip yetiştirilmesine imkân tanıyan Afrika Futbol Konfederasyonu VAR Akademisi programı sayesinde mümkün oldu."

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Açıklama şöyle sürdü: "Bölgesel birlikler ve Afrika kıtası düzeyinde düzenlenen VAR'a yönelik uzmanlık eğitimleri de bu alanda nitelikli ve deneyimli hakem havuzunun genişlemesine katkı sağlıyor."

Yüksek yetkinliğe sahip hakemlerin yetiştirilmesindeki bu genişleme, hakem kararlarında tutarlılığı artırmayı ve Afrika hakemliğine ve Afrika futboluna duyulan güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.

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Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası ve Afrika kulüp turnuvaları da dahil olmak üzere en önemli organizasyonlarında VAR kullanımını kademeli olarak genişletmişti.

Büyük gelişim

Afrika hakemliği son yıllarda CAF'ın giderek artan girişimlerine sahne oldu. Bu girişimler, hakemlerin yetkinliğini geliştirmeyi, büyük maçları yönetebilecek nitelikteki hakem havuzunu genişletmeyi ve kıta turnuvalarının sonuçlarını etkileyen hataları azaltmayı hedefleyen bir planın parçası.

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Bu çerçevede CAF, Ağustos 2024'te 54 üye ulusal federasyonu hedef alan VAR Akademisi adlı özel bir program başlattı. Programın amacı, yerel ve uluslararası müsabakalarda modern teknolojiyle çalışabilecek yeni nesil hakemler yetiştirmekti.

Program, bölgesel birliklere dağıtılan eğitim çalıştayları aracılığıyla 180 hakeme ulaşmayı hedefledi. Batı ve Orta Afrika ile kıtanın güneyini, kuzeyini ve doğusunu kapsayan girişim, yetiştirme programlarından yararlanma imkânının genişlemesini ve deneyimin sınırlı bir hakem grubuyla kısıtlı kalmamasını güvence altına aldı.

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CAF Teknik Gelişim Direktörü Raul Chipenda, hakemliğin gelişmesi için küçük bir deneyimli gruba güvenmek yerine teknolojiyi kullanmada deneyimli hakem sayısının artırılması gerektiğini vurguladı ve kıtanın en üst seviyede rekabet edebilecek geniş bir yetenek havuzuna sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Afrika Futbol Konfederasyonu, Ekim 2026'da teknik yetkililer ve futbol gelişimi uzmanlarının katılımıyla Yeşil Burun Adaları'nda stratejik konferansını düzenleyerek üye federasyonlarda oyunun geliştirilmesinin yollarını ele aldı. Toplantılarda ayrıca turnuva yönetiminin iyileştirilmesinin ve teknik ile organizasyonel alanların geliştirilmesinin önemi vurgulandı.